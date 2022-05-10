ИГИЛ пытается перегруппироваться в Афганистане, - генерал США Марк Милли

Они совершили несколько нападений на школы и мечети, но не добились ничего существенного.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 3 мая (вторник), что террористические группы, в том числе Исламское государство (ИГИЛ), пытаются перегруппироваться в Афганистане, подчеркнув, что, хотя эти группы находятся далеко от материковой части США, они по-прежнему представляют угрозу, сообщает Кhaama.

Генерал Милли сделал это заявление во время слушаний в Сенате в присутствии министра обороны США Ллойда Остина.

Замечания прозвучали через несколько дней после того, как Конгресс США провел расследование в администрации Байдена после раскрытия биометрических данных, оставленных в Афганистане, которые, как сообщается, используются правительством «Талибана» для нацеливания на местных военнослужащих и международных союзников, все еще находящихся в стране.

«ИГИЛ и другие группировки пытаются собраться вместе, пока им это не удалось, и они пока не представляют угрозу для США, но мы очень, очень внимательно следим за этим, и если они поднимут головы и будут представят угрозу, мы примем соответствующие (действия)», — сказал Милли.

В то время как в сообщениях говорится о возрождении ИГИЛ-К (также известного как ДАИШ и ИГИЛ) в Афганистане, нынешнее правительство отрицает присутствие групп в стране, говоря, что присутствие ДАИШ очень мало и что «мы пока уничтожили множество их убежищ».

«Они совершили несколько нападений на школы и мечети, но не добились ничего существенного. Мы серьезно относимся к нашей безопасности и никому не позволим вызвать неуверенность», — сказал официальный представитель Исламского Эмирата Забихулла Муджахид.

В марте глава Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) генерал Кеннет Маккензи заявил, что ИГИЛ-К продолжает неуклонно расти в Афганистане, а правящий режим талибов испытывает трудности с противодействием угрозе в стране».

«Когда талибы открыли тюрьмы Пул-и-Чархи и Парван, они вдохнули новые таланты и новую энергию в ИГИЛ, поэтому теперь они пожинают плоды этого очень недальновидного решения», — сказал Маккензи на брифинге для прессы.

Ранее на этой неделе Конгресс США провел расследование в администрации президента Байдена после раскрытия информации о биометрических данных, брошенных во время поспешного вывода войск из Афганистана, которые, как сообщается, используются правительством «Талибана» для нацеливания на американских союзников, все еще находящихся в стране, согласно сообщениям.

«Талибан использует эту личную информацию для увеличения числа целенаправленных убийств, пыток и насильственных исчезновений афганцев, которые помогали Соединенным Штатам», — написали сенаторы, согласно копии письма, полученной исключительно Washington Free Beacon.

«Эти системы, которые были заброшены после вывода американских войск из Афганистана, содержали сканирование радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, фотографии, данные о занятости, домашние адреса и имена родственников», — говорится в письме.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило, что помимо военной техники на сумму 7 млрд долларов, у него есть доступ к «конфиденциальным данным, включая биометрические данные», от которых отказались Соединенные Штаты, когда страна рушилась в августе прошлого года.

Но министерство неоднократно опровергало сообщения о том, что эти данные используются правителем «Талибана» для преследования тех, кто поддерживает 20-летнюю войну Соединенных Штатов в Афганистане.

«Мы много раз опровергали это утверждение о том, что Исламский Эмират нацеливается или угрожает этим бывшим силам безопасности. Мы это отрицаем», — заявил представитель Министерства внутренних дел Абул Нафай Такор, как сообщает TOLO News.

«Опасения по поводу ДАИШ носят скорее политический характер, потому что после вывода американских и иностранных сил они столкнулись с отсутствием доступа к разведданным», — сказал политолог Ахмад Муниб.

После захвата власти в августе прошлого года, несмотря на то, что правительство Исламского Эмирата неоднократно заявляло о своей победе и гарантировало мир и стабильность в Афганистане, череда взрывов в нескольких городах доказывает обратное, предполагая туманное будущее, которое ждет примерно 40 млн граждан.

За последние несколько недель в Афганистане произошла серия смертоносных взрывов, многие из которых были заявлены ИГИЛ-К и нацелены на меньшинства, а последний крупный взрыв был совершен в мечети в прошлую пятницу в Кабуле. По меньшей мере 30 человек погибли и многие получили ранения.

Серия взрывов и неблагоприятные условия безопасности, особенно для меньшинств, вызвали осуждение во всем мире, в том числе со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), ЕС, США и других.

Источник: centralasia.media