Путин заявил, что Россия дала «упреждающий отпор агрессии»

У границ России создавалась непосредственная угроза, готовилось нападение, в том числе на Крым, сказал российский президент.

Россия дала «упреждающий отпор агрессии», это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на параде Победы.

«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии - это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», - сказал Путин.

У границ России создавалась непосредственная угроза, готовилось нападение, в том числе на Крым, сказал российский президент.

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий.

Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», - сказал глава государства.

Путин сообщил, что ополченцы Донбасса и воины армии России сражаются на своей земле, где «врага разили их предки».

«Сейчас здесь на Красной Площади стоят плечом к плечу солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий», - сказал он.

Источник: centralasia.media