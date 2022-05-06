Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Дмитрий Медведев

По словам Медведева, президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Польши провозгласили раздел Украины.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу".
Медведев отметил, что Дуда официально признал территориальные претензии к Украине.
"Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты. Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза", — написал Медведев в Telegram.
Какие бы заклинания ни произносила "эта самая Дуда", речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины, считает зампредседателя Совбеза РФ.
"Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши", — предупредил Медведев.
Он добавил, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности.
Источник: sputnik.kg
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