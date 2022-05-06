Россия не угрожает США — посол РФ

Анатолий Антонов подчеркнул безосновательность обвинений Москвы в "агрессивной ядерной риторике".

Россия не угрожает США и их европейским союзникам, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.

"Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную операцию", — отметил Антонов.

Он подчеркнул безосновательность обвинений Москвы в "агрессивной ядерной риторике".

"Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории", — сказал посол.

Глава дипмиссии напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".

"Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства", — заявил Антонов.

По его словам, нынешнее поколение "натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез".

Источник: sputnik.kg