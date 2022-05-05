В отличие от Запада, РФ не рассматривает ЦА как арену противоборства — Лавров

Он добавил, что сотрудничество носит всеохватный характер — от экономики до культурно-гуманитарных связей.

Гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения между Россией и странами Центральной Азии — яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке, подчеркнул Сергей Лавров.

В отличие от некоторых стран Запада, Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Россия — Центральная Азия: 30 лет на пути дружбы и сотрудничества".

По его словам, в совместной работе стороны всегда опирались на объединяющие народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения.

"Как и любой ответственный член международного сообщества, Россия заинтересована в благожелательном внешнем окружении, поддержании добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми, но прежде всего с сопредельными и соседними государствами. В этой связи не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывают отношения стратегического партнерства, а с большинством — союзничества", — отметил Лавров.

Он добавил, что сотрудничество носит всеохватный характер — от экономики до культурно-гуманитарных связей. Также Лавров коснулся геополитического аспекта.

"В отличие от некоторых стран Запада, Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства — в духе колониальной концепции "большой игры". В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств ЦА", — написал глава МИД России.

Он отметил, что РФ придает большое значение взаимодействию в диалоговом механизме "Центральная Азия + Россия" на уровне министров иностранных дел. Он зарекомендовал себя в качестве полезной площадки для обмена мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повесток дня.

"Наши гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения — яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке. Налицо обоюдный настрой на расширение и углубление взаимообогащающего партнерства. Мы видим большой потенциал дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической сферах, реализации транзитных возможностей друг друга. Все необходимые предпосылки для вывода наших связей на новые рубежи имеются. Главная из них – объединяющие наши народы узы дружбы и доверия", — добавил Лавров.

Источник: sputnik.kg