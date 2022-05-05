Песков подтвердил, что разведка США передает Украине данные о позициях российской армии

Военные США и Великобритании постоянно передают им данные, нам хорошо известно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о том, что США и Великобритания передают разведданные Украине, пишет «Коммерсантъ».
«Военные США и Великобритании постоянно передают им данные, нам хорошо известно. Вкупе с потоками вооружения — это действия которые не способствуют быстрому завершению операции, но и не способны помешать операции»,— сказал Песков на пресс-колле.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников сообщила, что разведка США передала ВС Украине разведданные, которые помогли нанести удары по позициям армии России. По информации издания, в результате ударов погибли российские офицеры, однако сколько именно погибло неизвестно. В газете уточнили, что обмен разведданными — это часть военной помощи США.
Источник: centralasia.media
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