Песков подтвердил, что разведка США передает Украине данные о позициях российской армии

Военные США и Великобритании постоянно передают им данные, нам хорошо известно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о том, что США и Великобритания передают разведданные Украине, пишет «Коммерсантъ».

«Военные США и Великобритании постоянно передают им данные, нам хорошо известно. Вкупе с потоками вооружения — это действия которые не способствуют быстрому завершению операции, но и не способны помешать операции»,— сказал Песков на пресс-колле.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников сообщила, что разведка США передала ВС Украине разведданные, которые помогли нанести удары по позициям армии России. По информации издания, в результате ударов погибли российские офицеры, однако сколько именно погибло неизвестно. В газете уточнили, что обмен разведданными — это часть военной помощи США.

Источник: centralasia.media