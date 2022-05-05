Американская разведка помогает Украине «убивать» российских генералов, - The New York Times

Российская военная тактика также сделала уязвимыми старших генералов.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и убивать многих российских генералов во время войны России в Украине.

Издание напоминает, что украинские чиновники заявили, что убиты 12 российских генералов на передовой, и это количество удивило военных аналитиков.

Помощь в нацеливании является частью секретной помощи администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных на поле боя в режиме реального времени. Эти разведывательные данные также включают в себя предполагаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного плана боевых действий Москвы на Донбассе, сообщили чиновники. Тем не менее, они отказались уточнить, сколько генералов было убито в результате помощи США.

Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении информации о местонахождении и других подробностях мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эту географическую информацию со своей собственной разведкой, включая перехваченные сообщения, предупреждающие украинских военных о присутствии высокопоставленных российских офицеров, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых погибли российские офицеры.

Обмен разведывательными данными является частью расширенного потока помощи США, которая включает в себя более тяжелое вооружение и помощь в размере десятков миллиардов долларов, демонстрируя, как быстро изменились прежние американские ограничения в отношении поддержки Украины, когда война вступает в новую стадию, которая может разыграться в течение месяцы.

Поддержка американской разведкой украинцев оказала решающее влияние на поле боя, подтвердив цели, выявленные украинскими военными, и указав на новые цели. Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов.

Не сумев продвинуться на столицу Киев в начале войны, Россия попыталась перегруппироваться, нанеся более концентрированный удар на восток Украины, который до сих пор продвигается медленно и неравномерно.

Издание отмечает, что Администрация (Байдена) стремилась сохранить в секрете большую часть разведывательных данных на поле боя, опасаясь, что это будет расценено как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина на расширение войны.

Американские официальные лица не стали описывать, как они получили информацию о штабе российских войск, опасаясь подвергнуть их методам сбора. Но на протяжении всей войны разведывательные службы США использовали разнообразные источники, включая секретные и частные спутники, чтобы отслеживать перемещение российских войск.

Отвечая на вопрос о предоставлении разведывательных данных украинцам, спикер Пентагона Джон Ф. Кирби сказал, что «мы не будем говорить о деталях этой информации». Но он признал, что Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые они могут использовать для защиты.

После публикации этой статьи пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что разведывательные данные с поля боя не были предоставлены украинцам «с намерением убить российских генералов».

«Не все удары были нанесены американской разведкой». По словам многочисленных официальных лиц США, нанесенный удар в минувшие выходные на востоке Украины, где побывал высокопоставленный российский офицер генерал Валерий Герасимов не было поддержано американской разведкой. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты запрещают себе предоставлять разведданные о самых высокопоставленных российских лидерах.

Но официальные лица признали, что американская разведка сыграла решающую роль в гибели других генералов.

Как пишет издание, Соединенные Штаты регулярно предоставляют информацию о передвижении российских войск и техники и помогают Украине подтверждая местоположение критически важных целей. Другие союзники по НАТО также предоставляют украинским военным разведданные в режиме реального времени.

Администрация Байдена также поставляет новое оружие, которое должно повысить способность Украины наносить удары по высокопоставленным российским офицерам. Меньшая версия беспилотника Switchblade, которая сейчас прибывает на поле боя, может использоваться для идентификации и убийства отдельных солдат, а также может уничтожить генерала, сидящего в машине или отдающего приказы на передовой, пишет издание.

Американские официальные лица публично признали, что Соединенные Штаты начали предоставлять Украине оперативные разведданные в преддверии российского вторжения 24 февраля. Например, накануне вторжения американские спецслужбы предупредили о готовящемся нападении на аэропорт Гостомель к северу от Киева. Это позволило Украине усилить обороноспособность. Российские воздушно-десантные войска в конечном итоге не смогли удержать аэродром.

Хотя информация, которую Соединенные Штаты предоставили Украине, оказалась ценной, российские генералы часто подвергались электронному прослушиванию, разговаривая по незащищенным телефонам и радио, заявили нынешние и бывшие американские военные чиновники.

«Это показывает плохую дисциплину, отсутствие опыта, высокомерие и неспособность оценить украинские возможности», — сказал Фредерик Б. Ходжес, бывший высокопоставленный командующий армией США в Европе, который сейчас работает в Центре анализа европейской политики. «Нетрудно определить местонахождение человека по телефону, говорящего в чистоте».

Российская военная тактика также сделала уязвимыми старших генералов. Централизованная командная иерархия «сверху вниз» дает право принимать решения только высшим уровням — по сравнению с более децентрализованной американской структурой, которая отдает многие решения на поле боя старшему рядовому персоналу и младшим офицерам — вынуждая российских генералов совершать рискованные поездки на передовую, решая логистические и операционные вопросы.

«Когда возникают проблемы, генеральные офицеры должны их решать», — сказал генерал Ходжес.

Хотя администрация (Байдена) по-прежнему опасается раздражать Путина до такой степени, что он еще больше обострит свои атаки — президент Байден заявил, что не будет посылать американские войска на Украину или создавать там «бесполетную зону», — заявили нынешние и бывшие официальные лица Белого дома. Хаус считает полезным предупреждение России о том, что за Украиной стоит авторитет Соединенных Штатов и НАТО.

Некоторые европейские официальные лица считают, что, несмотря на риторику Путина о том, что Россия воюет с НАТО и Западом, он до сих пор удерживался от начала более широкой войны. Американские официальные лица менее уверены и уже несколько недель обсуждают, почему Путин не сделал больше для эскалации конфликта.

Американские чиновники заявили, что у Москвы есть свои собственные расчеты, в том числе вопрос о том, сможет ли она справиться с более крупной войной, особенно такой, которая позволила бы НАТО использовать свою хартию взаимной обороны или более непосредственно вступить в войну.

«Очевидно, что мы хотим, чтобы русские знали на каком-то уровне, что мы помогаем украинцам в такой степени, и мы будем продолжать это делать», — сказала Эвелин Фаркас, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны России и Украины в администрации Обамы. «Мы дадим им все необходимое для победы, и мы не боимся реакции Владимира Путина на это. Мы не будем сдерживать себя».

Но обмен разведданными считается безопасной формой помощи, потому что он невидим или, по крайней мере, его можно отрицать. По словам официальных лиц, американская разведка предоставила Украине секретную информацию по широкому кругу вопросов, от передвижений российских войск до данных о целеуказании.

В прошлом месяце Соединенные Штаты увеличили поток разведданных в Украину о российских силах на Донбассе и в Крыму, поскольку киевские вооруженные силы готовились защищаться от возобновления наступления Москвы на востоке Украины, заявили официальные лица США.

«Из Соединенных Штатов в Украину поступает значительный объем разведывательных данных», — заявил во вторник на заседании Сената председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли. «Мы открыли трубы».

Источник: centralasia.media