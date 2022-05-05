В Казахстане передумали закреплять статус Назарбаева в Конституции

В конце апреля член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов сообщил, что статус Назарбаева пропишут в основном законе Казахстана.

В Казахстане передумали закреплять в Конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале госсекретарь Ерлан Карин.

Он написал, что Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в основной закон страны.

«Учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента. По мнению членов рабочей группы, его историческая роль общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции. По всем пунктам поправок Конституционным советом дано заключение о соответствии их Конституции», - говорится в сообщении.

В конце апреля член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов сообщил, что статус Назарбаева пропишут в основном законе Казахстана. «В Конституции у нас записано, что это регулируется Конституцией и Конституционными законами. Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции», — сказал он.



Источник: centralasia.media