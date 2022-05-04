Белоруссия начала внезапную проверку Вооруженных сил.

Минобороны Белоруссии объявило, что в вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования.
Ее целью назвали оценку «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». В ведомстве отметили, что проверка не несет угрозы никаким странам.
Сколько продлится проверка, не уточняется. В пресс-релизе министерства обороны говорится, что в ходе проверки воинские части и подразделения белорусской армии должны будут отработать приведение в боеготовность и марши в выбранные районы, а также выполнение учебно-боевых задач. Военные должны будут действовать «на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки».
«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности»,— отметили в белорусском Минобороны. Там добавили, что из-за проверки планируется перемещение «значительного количества военной техники», что может затруднить дорожное движение.
Минобороны также опубликовало фотографии военной техники, выдвинувшейся на учения. На них видны в том числе БТР и БМП, двигающиеся по дорогам в дневное и ночное время.
В конце февраля в Белоруссии прошел референдум о поправках к Конституции. Поправки предполагают, что у белорусских военных появилась возможность участвовать в операциях за рубежом, если это необходимо для «обеспечения коллективной безопасности» и в рамках «деятельности по поддержанию международного мира и безопасности». При этом в основном законе страны пропишут, что «исключается военная агрессия со своей территории в отношении других государств».
Источник: centralasia.media
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