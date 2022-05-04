Папа Римский обеспокоен тем, что Путин не собирается останавливаться

Также Папа Франциск сообщил, что 14 июня встретится с патриархом Кириллом в Иерусалиме.

Папа Франциск обеспокоен тем, что президент России Владимир Путин не собирается останавливаться. Об этом он сообщил в интервью изданию Corriere Della Sera.

В беседе с журналистом Папа Римский отметил, что он также пытается задуматься о причинах военного вторжения в Украину. По его мнению, возможно, «лай НАТО в дверь России» побудил Путина развязать конфликт.

Папа Римский добавил, что хотел бы встретится с президентом России в Москве. Ответа от российской стороны он ещё не получил.

Также Папа Франциск сообщил, что 14 июня встретится с патриархом Кириллом в Иерусалиме.

«Это будет наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но теперь и он соглашается: давайте остановимся, это может быть двусмысленный сигнал», - сказал Папа Римский.

Источник: centralasia.media