Папа Римский обеспокоен тем, что Путин не собирается останавливаться

Также Папа Франциск сообщил, что 14 июня встретится с патриархом Кириллом в Иерусалиме.
Папа Франциск обеспокоен тем, что президент России Владимир Путин не собирается останавливаться. Об этом он сообщил в интервью изданию Corriere Della Sera.
В беседе с журналистом Папа Римский отметил, что он также пытается задуматься о причинах военного вторжения в Украину. По его мнению, возможно, «лай НАТО в дверь России» побудил Путина развязать конфликт.
Папа Римский добавил, что хотел бы встретится с президентом России в Москве. Ответа от российской стороны он ещё не получил.
Также Папа Франциск сообщил, что 14 июня встретится с патриархом Кириллом в Иерусалиме.
«Это будет наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но теперь и он соглашается: давайте остановимся, это может быть двусмысленный сигнал», - сказал Папа Римский.
Источник: centralasia.media
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