Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $600 млрд

Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере $600 млрд. По его словам, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий. В середине апреля президент Украины оценивал восстановление страны в $550 млрд.
Об этом он заявил, выступая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal (WSJ)
«Ранее я говорил об убытках в размере $600 млрд. Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе»,— сказал Зеленский.
По его словам, это лишь приблизительная сумма. Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.
Источник: centralasia.media
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