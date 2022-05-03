Распад Украины начался еще в 2014 году, заявил спикер Госдумы РФ

Журналисты спросили Вячеслава Володина, возможен ли распад Украины.
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, возможен ли распад Украины, заявил, что он начался еще после госпереворота в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава", — сказал Володин журналистам.
Парламентарий напомнил, что ДНР и ЛНР объявили свою независимость, также выйдя из состава Украины. Кроме того, по его словам, многие жители Западной Украины приняли гражданство Польши или Венгрии.
"За последнее время более 5 миллионов человек выехали из страны. Стабильности это тоже не прибавляет... Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова", — отметил спикер.
Источник: sputnik.kg
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