Сроки строительства домов в России могут увеличиться, пишут СМИ

По словам эксперта, участникам рынка придется перестроиться и пересмотреть свои планы.

Сроки завершения начатого строительства домов в России могут быть увеличены, но меры поддержки должны помочь избежать долгостроев. Об этом "Коммерсанту" рассказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

По его словам, участникам рынка придется перестроиться и пересмотреть свои планы.

"Это касается логистики ряда позиций в сегменте строительных материалов, привлекаемой из-за рубежа рабочей силы, чуть позднее придется заниматься оборудованием и программным обеспечением", — пояснил Выломов.

Он отметил, что главные последствия текущей напряженности связаны с планами застройщиков, будущими проектами.

"Чтобы их запускать, нужно понимать, какой будет ситуация в экономике на горизонте как минимум двух лет. Сейчас с этим есть определенные сложности, но правительство дает четкие сигналы о том, что строительный сектор не будет обделен вниманием", — сказал эксперт.

Продлеваются программы льготной ипотеки, запущена программа поддержки проектного финансирования, существенно упрощены согласовательные и разрешительные процедуры. В комплексе это должно поддержать рынок, нивелировать существующие сложности. Однако о том, что и как сработало, можно будет говорить только летом.

"Что касается текущих проектов, то они в основном будут реализованы, вопрос в сроках — по некоторым проектам они могут сдвинуться, не исключено, что на год. Масштабной остановки строительства не допустят, а на случай отдельных проблем есть отработанные механизмы, которые защищают средства дольщиков", — резюмировал Выломов.

Сегодня в России строятся 8 953 жилых дома общей площадью более 95 миллионов квадратных метров, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Из них 77,2 миллиона "квадратов" продаются через счета эскроу — средства покупателей защищены от нецелевого использования застройщиком. Если с девелопером что-нибудь случится, покупатель сможет вернуть деньги или ждать, пока стройку закончит другая компания.

Источник: sputnik.kg