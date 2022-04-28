Что будет, если кто-то решит вмешаться в ситуацию на Украине извне, рассказал Путин

Российский лидер отметил, что для ответа на угрозы стратегического характера есть все инструменты, "которыми сейчас не может похвастать никто".

Если кто-то со стороны решит вмешаться в ситуацию на Украине и начнет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, ответные удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми сейчас не может похвастать никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. Хочу, чтобы все об этом знали", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что решения по данному поводу приняты.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как сообщает Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: sputnik.kg