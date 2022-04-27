Tesla потеряла $126 млрд из-за покупки Twitter Илоном Маском

Инвесторы Tesla опасаются, что генеральный директор компании Илон Маск продаст акции, чтобы профинансировать вклад в размере $21 млрд в покупку социальной сети Twitter.

Стоимость компании по производству электромобилей Tesla снизилась на $126 млрд из-за тревоги о финансовой составляющей сделки Илона Маска с покупкой Twitter. Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы Tesla опасаются, что генеральный директор компании Илон Маск продаст акции, чтобы профинансировать вклад в размере $21 млрд в покупку социальной сети Twitter.

Как сообщается, сама компания не участвует в сделке с Twitter, но ее акции стали мишенью спекулянтов, после того как Маск отказался публично раскрыть, откуда он собирается брать деньги для покупки.

Источник: kaktus.media