Tesla потеряла $126 млрд из-за покупки Twitter Илоном Маском

Инвесторы Tesla опасаются, что генеральный директор компании Илон Маск продаст акции, чтобы профинансировать вклад в размере $21 млрд в покупку социальной сети Twitter.
Стоимость компании по производству электромобилей Tesla снизилась на $126 млрд из-за тревоги о финансовой составляющей сделки Илона Маска с покупкой Twitter. Об этом сообщает Reuters.
Инвесторы Tesla опасаются, что генеральный директор компании Илон Маск продаст акции, чтобы профинансировать вклад в размере $21 млрд в покупку социальной сети Twitter.
Как сообщается, сама компания не участвует в сделке с Twitter, но ее акции стали мишенью спекулянтов, после того как Маск отказался публично раскрыть, откуда он собирается брать деньги для покупки.
Источник: kaktus.media
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