Российская авиация за ночь поразила 59 военных объектов на Украине, - Минобороны РФ

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов Украины.

Российская авиация за ночь поразила 59 военных объектов Украины, уничтожено более 120 украинских «боевиков», сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов Украины. Среди них 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска», - сказал генерал.

Также ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ в течение ночи нанесли удары по 573 целям на Украине. «Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также 7 складов боеприпасов», - сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2 596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1 134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 413 единиц специальной военной автомобильной техники», - информировал он.

Источник: centralasia.media