Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн военной помощи Украине и еще 15 странам

Отмечается, что с объявленным траншем объем военной помощи США для Украины составит $3,7 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе необъявленного визита в Киев в воскресенье заявили, что Вашингтон выделит $713 млн на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, из этих средств более $322 млн получит Украина, остальная сумма будет распределена между странами Восточной и Центральной Европы и Балкан, в том числе тех, которые передавали Киеву оружие, стоявшее у них на вооружении.

При этом, теперь помощь поступит не в виде готовых партий вооружений, а в форме финансового транша, на который упомянутые страны смогут покупать необходимые для себя боевые системы и оборудование. «Это даст поддержку в тех силах и средствах, в которых Украина нуждается, особенно для борьбы в Донбассе. Эта поддержка также поможет украинским вооруженным силам перейти на более совершенное вооружение и системы противовоздушной обороны, в основном систем НАТО», - приводит агентство Reuters слова представителя американской администрации.

Отмечается, что с объявленным траншем объем военной помощи США для Украины составит $3,7 млрд.

Источник: centralasia.media