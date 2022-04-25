Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

По словам Чавушоглу, разрешение на полеты для российских воздушных судов закончилось в апреле.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, летящих в Сирию.

По словам Чавушоглу, разрешение на полеты для российских воздушных судов закончилось в апреле.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", - приводит слова министра газета Sabah.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии "полеты прекратились".

Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтре, затрагивающей судоходство в Черноморских проливах.

Источник: kaktus.media