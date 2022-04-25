Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

По словам Чавушоглу, разрешение на полеты для российских воздушных судов закончилось в апреле.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, летящих в Сирию.
По словам Чавушоглу, разрешение на полеты для российских воздушных судов закончилось в апреле.
"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", - приводит слова министра газета Sabah.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии "полеты прекратились".
Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтре, затрагивающей судоходство в Черноморских проливах.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!