Советник Зеленского рассказал о потерях "кадыровцев" в Украине

Их было не меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, это цифра, которую я точно видел.

В войне России против Украины были задействованы около 25 000 "кадыровцев". По украинским данным, не менее 5 000 погибли и были ранены, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для издания "Медуза".

По его словам, "их было не меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, это цифра, которую я точно видел. И примерно столько же было под Мариуполем… В целом можно сказать, что их было около 25 тысяч - не только из Чечни, а в целом из кавказских республик. Из которых не меньше пяти тысяч погибли и ранены".

Арестович утверждает, что, согласно российским планам, "кадыровцы" должны были захватить Киев, но украинская артиллерия и авиация накрывали большие колонны.

Источник: kaktus.media