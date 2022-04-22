Заместитель советника президента Сингх: США считают, что армия Китая помогает российской.
Как заявил он, "Китай разделяет с Россией интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".
США считают, что армия Китая помогает российской, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Есть тревожные доказательства того, что Народная освободительная армия Китая предоставляет помощь российской армии через ряд прямых и непрямых каналов", - сказал Сингх в ходе онлайн-семинаре.
Как заявил он, "Китай разделяет с Россией интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".
Источник: ria.ru
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