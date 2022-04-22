Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине

Минобороны: российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за ночь поразили более 1,2 тысяч украинских военных объектов, уничтожены 37 пунктов управления и девять складов горючего, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника", - заявил он.

Источник: ria.ru