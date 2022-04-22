Минобороны: российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине.
Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за ночь поразили более 1,2 тысяч украинских военных объектов, уничтожены 37 пунктов управления и девять складов горючего, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника", - заявил он.
Источник: ria.ru
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