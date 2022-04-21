Полиция Вашингтона эвакуировала Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна".
Полиция Вашингтона в среду вечером отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за "возможной угрозы от воздушного судна", говорится в заявлении правоохранителей.
"Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии", - заявили в полиции.
О каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.
Чуть позднее правоохранители опубликовали в своем аккаунте в Twitter новое сообщение, в котором подчеркнули, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.
"Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже", - следует из сообщения.
Источник: РИА Новости.
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