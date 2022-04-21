Новые санкции свидетельствуют об отчаянии США, заявили в посольстве России

Посольство в США заявило, что новые санкции против России говорят об отчаянии Вашингтона.
Новые санкции свидетельствуют, что США в отчаянии от неспособности подчинить Москву своей воле, заявило посольство России в Вашингтоне.
В среду Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 635 россиян за якобы "подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса".
"Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле", — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Введенные ограничения напоминают "сборную солянку" того немногого, что в США еще могут себе позволить, констатировали дипломаты.
"Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США", - указывается в заявлении.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Евросоюза, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Источник: РИА Новости.
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