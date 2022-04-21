Министр обороны Шойгу: сам Мариуполь освобожден, но в "Азовстали" остаются боевики.
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы более двух тысяч боевиков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину.
"Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу", — заявил глава Минобороны.
В ответ на это президент приказал отменить штурм промзоны.
"Мы должны думать <...> о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. <...> Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами", — объявил Путин.
Он подчеркнул, что всем раненым окажут квалифицированную медицинскую помощь.
Глава Минобороны отметил, что за восемь лет киевский режим превратил Мариуполь — крупный промышленный центр и транспортный узел — в мощный укрепрайон и прибежище радикальных националистов. Город фактически стал столицей батальона "Азов". Туда стянули большое количество тяжелого вооружения, военной техники, ракетных комплексов, способных "достать" до Таганрога и Ростова-на-Дону, указал Шойгу.
По данным Минобороны, по ситуации на 11 марта общая численность группировки ВСУ, националистов и иностранных наемников превышала 8100 человек. Из них четыре тысячи уничтожили при освобождении города, еще 1478 сдались в плен.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка города. Остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, укрываются на "Азовстали".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Источник: РИА Новости.
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