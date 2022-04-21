Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации

Путин предложил дополнительно поддержать участвующих в спецоперации на Украине военных.

Надо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации, в отношении раненых и семей погибших, надо также подумать и над дополнительными мерами поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"В этой связи нужно кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки. А в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны", - сказал Путин.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: РИА Новости.