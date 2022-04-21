Турция отказалась стать гарантом безопасности Украины

Не может быть никаких гарантий, пока непонятно что это за гарантии.

Турция пока не согласна с требованием Украины предоставить ей гарантии безопасности по образцу 5 статьи договора НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Для начала нужно конкретизировать запрос Киева, объяснил он в интервью CNN Turk.

«Не может быть никаких гарантий, пока непонятно что это за гарантии. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что ему нужен пункт, подобный статье 5 договора НАТО. Ни одна страна не приняла это предложение. США, Великобритания и Канада тоже этого не приемлют. Конечно, и Турция этого не приемлет. В принципе, против таких гарантий никто не выступает. Но их условия не ясны. Никто не согласен с просьбой Зеленского», — сказал турецкий дипломат.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса. Впервые за свою историю НАТО применила пятую статью после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США.

Источник: centralasia.media