В Китае рассказали, как обогатился Вашингтон за счет украинского кризиса

Global Times: с начала украинского конфликта стоимость военных корпораций США увеличилась.

Американские власти делали вид, что поддерживают Украину лишь для того, чтобы увеличить прибыль своего военно-промышленного комплекса, пишет китайская газета Global Times.

"Спасение Украины оказалось лишь театральной постановкой. Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", – отмечают авторы статьи.

Журналисты считают, что помимо увеличения стоимости американских военных корпораций, Вашингтон хочет сплотить Европу против выдуманной США "российской угрозы".

"Америка направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной … Киеву же отведена лишь роль пешки", – подытожили авторы публикации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Японии раскрыли схему обогащения военных корпораций США за счет Украины.

Источник: radiosputnik.ria.ru