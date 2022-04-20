В Китае рассказали, как обогатился Вашингтон за счет украинского кризиса

Global Times: с начала украинского конфликта стоимость военных корпораций США увеличилась.
Американские власти делали вид, что поддерживают Украину лишь для того, чтобы увеличить прибыль своего военно-промышленного комплекса, пишет китайская газета Global Times.
"Спасение Украины оказалось лишь театральной постановкой. Вашингтон воспользовался искусственно созданным хаосом для извлечения собственной выгоды", – отмечают авторы статьи.
Журналисты считают, что помимо увеличения стоимости американских военных корпораций, Вашингтон хочет сплотить Европу против выдуманной США "российской угрозы".
"Америка направила все усилия, чтобы превратить украинский кризис в затяжной … Киеву же отведена лишь роль пешки", – подытожили авторы публикации.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Японии раскрыли схему обогащения военных корпораций США за счет Украины.
Источник: radiosputnik.ria.ru
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