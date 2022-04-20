Медведев подчеркнул, что ситуация сложная, однако власти к этому готовились.
Западные страны де-факто развязали против России экономическую войну, однако задушить экономику страны и изолировать ее с помощью санкционного давления не получится, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша страна сейчас находится на особом положении. Беспрецедентное давление, которое оказано на РФ, продолжается. Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война", – цитирует его РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что ситуация сложная, однако власти к этому готовились. "Но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого", – добавил Медведев.
Источник: kaktus.media
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