По ее словам, это не помешает почтить память людей, которые погибли за свободу Молдовы.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы, передает РИА Новости.
"Я подписала закон, который запрещает использование в Молдове символов, которые продвигают агрессию. Закон вступит в силу в момент его публикации", - отметила Санду.
По ее словам, это не помешает почтить память людей, которые погибли за свободу Молдовы.
Источник: kaktus.media
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