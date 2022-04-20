СМИ: Запад поменял стратегию военной помощи Украине. Поможет ли ей это победить в битве за Донбасс и во всей войне?

Поэтому западные страны отправляют Украине оружие, более пригодное для боев в новых условиях.

На прошлой неделе США предоставили новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Это было сделано на фоне переноса эпицентра боев из многолюдных пригородов Киева в открытую местность Донбасса.

Медуза сообщает, ссылаясь на западных военных экспертов, что противостоять концентрированным российским ударам в степях юго-востока Украины с помощью одной лишь мобильной обороны легкой пехоты (пусть и насыщенной противотанковым оружием) будет тяжело.

Поэтому западные страны отправляют Украине оружие, более пригодное для боев в новых условиях. Более того, раньше Запад ставил целью продлить сопротивление Украины и нанести российской армии максимальные потери, а теперь цель помощи — полная победа в войне.

В новом пакете западной помощи Украине примечательна не сама сумма (только за первый месяц войны и только из США было поставлено оружия на 1,7 миллиарда долларов), а явная смена номенклатуры: кроме очередной порции противотанковых ракет, на поле боя с Россией отправляются артиллерия, боевые машины пехоты, барражирующие боеприпасы и вертолеты.

Союзники США из Европы также отправили украинцам танки, ракетную и ствольную артиллерию, дальнобойные системы ПВО и противокорабельные ракеты. Все эти поставки призваны повысить мобильность украинской армии, ее способность проводить контрнаступления, а также поражать российские войска на больших расстояниях.

Именно это необходимо в условиях вероятной будущей битвы в Донбассе.

Какое новое оружие поставляет Запад Украине?

США поставят:

11 вертолетов Ми-17 советского производства;

200 бронетранспортеров M113;

100 бронеавтомобилей «Хамви»;

100 комплексов противотанковых барражирующих боеприпасов (беспилотников-камикадзе) Switchblade;

15 тяжелых гаубиц калибром 155 миллиметров;

10 артиллерийских радаров для контрбатарейной борьбы;

дополнительные объемы противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Поставки других стран:

Словакия поставит батарею системы ПВО С-300;

Польша — около 100 танков Т-72;

Чехия — 20 реактивных установок залпового огня RM-70 (апгрейд «Града») и неназванное количество самоходных гаубиц «Дана»;

Великобритания — 120 бронеавтомобилей Mastiff и Jackal, противокорабельные ракеты «Гарпун» и ПЗРК Starstreak. Кроме того, передаются дополнительные противотанковые ракетные комплексы.

Что даст новое оружие украинской обороне?

Новый пакет военной помощи принципиально отличается от предыдущих наличием большого количества тяжелой техники, артиллерии, дальнобойной системы ПВО и бронетранспортеров. Такой набор теоретически должен укрепить слабые места украинской армии, а также позволить организовать эффективное сопротивление в открытой местности Донбасса и юга Харьковской области.

Поставляемое ранее оружие хорошо зарекомендовало себя на подступах к Киеву или в лесах Черниговской и Сумской областей, когда украинские войска могли действовать на коммуникациях и флангах противника, который распылил силы на много не связанных направлений.

Теперь возможностей наносить потери противнику без риска получить ответ у украинских войск, вероятно, не будет — в соответствии с новыми обстоятельствами меняется и поставляемый набор вооружений.

Что происходит на фронте?

Российские войска заканчивают сосредоточение крупных сил к югу от Изюма в Харьковской области, в районе Северодонецка и Попасной в Луганской и Гуляйполя в Запорожской области. На юг Харьковской области и в Луганскую область уже прибыли десантные подразделения, несколько недель назад стоявшие в предместьях Киева.

Цель российского командования прозрачна: окружение и расчленение украинской группировки в Донбассе. При этом, в отличие от боев под Киевом в марте, российские войска имеют надежные и относительно короткие коммуникации для снабжения, а также возможность сосредоточить всю огневую мощь своих соединений на узких участках фронта. Под Киевом российские войска остановила украинская мобильная оборона, состоящая из расчетов противотанковых ракет (как западных, так и местного производства), артиллерии с разведывательными беспилотниками, танковых групп, спецназа и легкой пехоты (в том числе территориальной обороны). Против концентрированного использования российской артиллерии, танков и авиации на открытой местности в Донбассе подобная оборона может не выстоять.

Поэтому украинским войскам нужна техника, которая позволит им противостоять российской огневой мощи, организовывать полноценные контрнаступления, а также поражать российские войска на больших дистанциях — в глубине их построений и на марше к линии фронта.

Теоретически новый пакет западной помощи — шаг в этом направлении. Однако украинское руководство осталось недовольно масштабами помощи: как написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, ЕС дает не то оружие, о котором просили, да и это делает слишком медленно; помощь США Подоляк не упомянул. Вероятно, украинские власти считают, что стране для полноценного сопротивления недостает истребительной и ударной авиации (именно поставки самолетов Киев упоминал особенно часто). Одной батареи С-300, поставленной Словакией по предложению США (которые взамен отправили в Братиславу комплексы Patriot), также, очевидно, недостаточно для борьбы за господство в воздухе. Недаром президент Владимир Зеленский как раз просил прислать больше систем ПВО, способных бороться с российской авиацией на больших и средних высотах (переносные комплексы для этого не подходят).

С украинскими властями отчасти согласны и западные военные эксперты: интенсивные битвы, вроде той, что вот-вот начнется в Донбассе, в каком-то смысле представляют собой соревнование в том, кто дольше продержится до того, как его армия «коллапсирует». Для того чтобы российская армия «коллапсировала» раньше, украинские войска должны быть способны наносить ей значительно более высокие потери, чем несут они сами. В условиях открытых пространств Донбасса, превосходства противника в авиации и огневой мощи сделать это будет затруднительно, считают эксперты. Вероятно, более действенная помощь, даже если она будет оказана, уже опоздала.

Почему Запад не предоставил Украине более эффективную помощь раньше?

На то были три основные причины:

Как и многие в России, западные эксперты, политики и военные до войны сомневались, что Украина сможет продержаться против российской армии дольше, чем несколько недель. Самым вероятным сценарием считался переход борьбы к партизанским и контрпартизанским действиям в течение недель, а не месяцев. Поставка тяжелого вооружения в таком сценарии казалась пустой тратой ресурсов. Предпочтение было отдано пехотному вооружению (тем же противотанковым ракетам и переносным зенитным комплексам), которыми можно было наносить российским войскам потери в малоинтенсивной партизанской войне. Выяснилось, однако, что то же самое оружие может эффективно сдерживать наступление российской армии на целых оперативных направлениях (по крайней мере в том случае, если российское командование не может или не хочет сконцентрировать силы на решающих участках). Как уже было сказано выше, эту стратегическую ошибку планирования российское командование постаралось исправить, сконцентрировав все свои усилия на Донбассе.

У Запада не так много тяжелой и тем более современной техники, которую он может быстро предоставить Украине. Западные образцы оружия не подходят для быстрой помощи: чтобы их эффективно использовать, потребуется длительное переобучение украинских военнослужащих. Потребуется также наладить поставки запчастей к такому оружию и его ремонт (то есть обучать нужно будет и ремонтные бригады). Советского оружия у членов НАТО из Восточной Европы осталось не так много.

Наконец, даже то западное оружие, которое не требует длительного освоения (например, противотанковые ракеты, современные гранатометы и переносные зенитные комплексы) НАТО не может поставлять в любых количествах. Поскольку после распада СССР длительная и интенсивная война в Европе (и где-либо еще) считалась маловероятной, США и союзники сократили запасы и объемы производства вооружений. Война в Украине уже сейчас стремительно сжигает запасы тех же противотанковых комплексов Javelin: США и так отправили Киеву треть своего арсенала таких комплексов. Возобновить широкомасштабное производство вооружений США быстро не могут: для этого нет квалифицированной рабочей силы и производственных мощностей.

Значит, Украина проиграет битву за Донбасс?

Совершенно не очевидно, что российская армия сможет добиться успеха, даже сконцентрировав силы на более подходящем для наступления оперативном направлении. Все зависит от того, в каком состоянии сейчас находятся российские вооруженные силы — после череды неудач на начальном этапе войны.

Времени на то, чтобы исправить все ошибки, допущенные при подготовке вторжения, у Кремля и российского Генштаба нет. У России сейчас еще меньше ресурсов для ведения затяжной войны, чем у Украины, за которой стоит НАТО. Российской армии еще тяжелее, чем Западу, оперативно возмещать потерянную на войне технику — особенно современное вооружение.

Но главная проблема — возможная нехватка живой силы: российская армия понесла существенные потери, тогда как страна продолжает жить в режиме мирного времени: масштабная мобилизация резервистов не проводилась, резко нарастить численность армии (тем более квалифицированным кадрами) сейчас невозможно. Не факт, что даже ограниченная мобилизация вообще политически приемлема для Кремля. Это значит, что на достижение политических целей войны у него есть одна скоротечная кампания, иначе все может перейти в состояние затяжной войны, к которой страна не готова.

Российскому командованию нужно добиться быстрого окружения и последующего уничтожения крупной украинской группировки (до трети всей регулярной армии) в Донбассе. При этом группировка эта продолжает усиливаться с помощью украинских войск, высвободившихся под Киевом, Черниговом и Сумами. В свою очередь, российская армия по-прежнему имеет тактические проблемы; у нее отсутствует явное преимущество в получении информации об обстановке на поле боя (в том числе из-за помощи Киеву со стороны технической разведки НАТО).

Поэтому российская армия в ее нынешнем состоянии может и не справиться с такой масштабной задачей — даже при том, что украинские войска так и не получили от Запада вооружение, которое позволит им проводить масштабные контрнаступления.

Источник: centralasia.media