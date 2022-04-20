В Ташкенте суд вынес приговор матери, сбросившей свою дочь в вольер медведя

У ребенка диагностировали сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму.

В Юнусабадском районном суде по уголовным судам Ташкента 18 апреля зачитали приговор Зилоле Тулягановой, которая в январе сбросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентского городского суда.

Туляганова признана виновной в совершении общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и направлена ​​на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Ташкенте.

Инцидент произошел 28 января. 31-летняя уроженка Ташкента Зилола Туляганова привела двоих детей в зоопарк, где на глазах старшего сына подняла дочь над оградой вольера медведя и разжала руки. Девочка упала в ров с пятиметровой высоты. Медведь, наблюдавший за происходящим, спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Сотрудники зоопарка заманили его во внутреннее помещение, девочку извлекли из вольера, ей оказали первую помощь и отправили в Республиканский научный Центр экстренной медицинской помощи.

У ребенка диагностировали сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму. Расходы на лечение ташкентский зоопарк взял на себя, кроме того – вход в это учреждение для девочки и ее брата решено сделать пожизненно бесплатным. Из больницы ребенка выписали 21 февраля.

Позже отец Тулягановой рассказал, что стрессы, полученные вследствие многолетнего давления со стороны мужа и свекрови, привели его дочь в психоневрологический диспансер. По его словам, за несколько дней до инцидента в зоопарке у Зилолы состоялся неприятный разговор с мужем, с которым она хотела развестись, но суд отказал.

Против Тулягановой было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 ("Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии") Уголовного кодекса Узбекистана. Комплексная экспертиза судебной психиатрии и психологии установила, что она страдает психическим заболеванием и не способна давать показания в ходе следствия и суда. Туляганову направили на лечение в психиатрическую больницу.

Источник: Фергана