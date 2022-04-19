Лавров объявил о начале следующей фазы «спецоперации» на Украине

Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине», продолжил Лавров.
На Украине начинается следующая фаза российской «спецоперации». Об этом во вторник, 19 апреля, объявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
«Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», - отметил министр.
Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений. В то же время «Запад предал Зеленского», воспользовавшись им против России.
Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила «конфигурацию военного присутствия на Украине», продолжил Лавров.
«Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству», - отметил глава МИД.
Также Лавров ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине и уточнил, что Россия на текущей стадии «спецоперации» рассматривает возможность использования только обычных вооружений.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!