Кадыров заявил о планах «сегодня забрать «Азовсталь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь».
Об имеющихся планах он сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь». В остальных населённых пунктах сами бегут «укропы». Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — заявил Кадыров в опубликованном аудиосообщении.
По его словам, покидающих населенные пункты продолжат «дальше ловить в Харькове, Киеве, где бы они не были».
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Источник: centralasia.media
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