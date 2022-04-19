Япония поставит Украине беспилотники и химзащиту

Военное ведомство заверило, что совместно с силами самообороны Японии намерено продолжать оказывать Украине максимально возможную поддержку.

Япония решила отправить Украине беспилотные летательные аппараты, а также маски и одежду для химзащиты по запросу Киева, сообщает министерство обороны страны.

«В ответ на новый запрос gравительства Украины мы решили предоставить gравительству Украины защитные маски, защитную одежду и беспилотные летательные аппараты для реагирования на химическое оружие», — говорится в сообщении.

До этого Токио отправил Киеву нелетальное оборудование, такое как бронежилеты, в рамках трех принципов передачи оборонного оборудования.

Военное ведомство заверило, что совместно с силами самообороны Японии намерено продолжать оказывать Украине максимально возможную поддержку.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен выразить твердую позицию Токио по ситуации на Украине в закрытом разговоре с президентом США Джо Байденом и другими союзниками. Об этом рассказал генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает газета Asahi. «Участие премьер-министра Кисиды в данном разговоре запланировано. Мы намерены выразить нашу твердую позицию по ситуации на Украине», — отметил генсек.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден проведет «защищенный видеовызов с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности».

Япония наряду с другими государствами ввела несколько пакетов санкций против России. Так, с 19 апреля Токио запретил импорт российских древесины и алкоголя, а 12 апреля ввел ограничения в отношении более 400 физических и юридических лиц из России, включая Сбербанк и Альфа-банк.

В начале апреля Япония запретила экспорт предметов роскоши, а также банкнот, золотых монет и слитков. До этого она лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.



Источник: centralasia.media