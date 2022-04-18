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Российская армия потеряла 167 самолетов и 790 танков, - Генштаб ВС Украины

Российская армия потеряла 167 самолетов и 790 танков.

Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 20600 человек,

танков ‒ 790,

боевых бронированных машин – 2041,

артиллерийских систем – 381,

РСЗО /- 130,

средства ПВО - 67,

самолетов – 167,

вертолетов – 147,

автомобильной техники - 1487,

корабли/катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Источник: centralasia.media

           

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