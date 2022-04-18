Генсек ООН: кризис на Украине может ввергнуть в нищету 1,7 млрд населения Земли

Кризис на Украине может ввергнуть в нищету 1,7 млрд населения Земли

Украинский кризис может ввергнуть более 1,7 млрд человек в нищету и голод, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью чешскому изданию Seznam Zprvy. Он назвал российские военные действия в Украине «тихой атакой» на развивающиеся страны.

«Кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий», - рассказал генсек ООН. Он также подчеркнул, что из-за конфликта на Украине страдают прежде всего самые бедные слои населения и решение у этого кризиса одно — наступление мира.

По словам Антониу Гутерриша, во избежание мирового продовольственного кризиса ООН призывает все государства поддерживать открытые рынки, не допускать накопления запасов, неоправданных и чрезмерных экспортных ограничений, а также предоставлять резервы странам, подверженным наибольшему риску голода.

Кроме того, как заявил генсек ООН, в сложившейся ситуации богатые государства должны финансово помогать бедным странам — это обеспечит справедливое распределение средств между жителями Земли в процессе преодоления кризиса.

Европейские лидеры неоднократно предупреждали о начале мирового продовольственного кризиса на фоне российско-украинского конфликта, поскольку Украина и Россия являются ведущими экспортерами зерновых. Согласно анализу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте средние цены на пшеницу взлетели на 19,7%, на кукурузу — на 19,1%, на зерновые в целом — на 17,1%.

Источник: centralasia.media