Рахмон заявил о заинтересованности в переговорах с Кыргызстаном по границе

Он отметил, что таджикская сторона ведет переговоры с Киргизией с 2002 года в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с руководством и активистами граничащего с Киргизией города Исфары заявил, что приграничные вопросы между государствами могут быть решены только посредством переговоров. Сообщает агентство Interfax.

"Другого пути нет. Правительство Таджикистана заинтересовано в скорейшем проведении переговоров по демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызской Республикой. Однако подчеркиваю, что решение погранично-территориальных вопросов, согласование государственной границы и ее демаркация являются очень сложным процессом и требуют много времени и усилий специалистов", - цитирует Рахмона его пресс-служба.

По его словам, Исфара имеет протяженную границу с Кыргызстаном и вносит важный вклад в укрепление дружеских и добрососедских отношений между народами двух стран.

"В этой связи хочу напомнить, что для жителей Исфары делимитация и демаркация государственной границы (...) является одним из ключевых вопросов", - отметил глава Таджикистана.

Он отметил, что таджикская сторона ведет переговоры с Киргизией с 2002 года в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Рахмон вновь подтвердил, что Таджикистан является твердым сторонником переговоров для поиска взаимовыгодного решения имеющихся проблем с учетом национальных интересов обеих сторон.



Источник: vb.kg