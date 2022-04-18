Рахмон заявил о заинтересованности в переговорах с Кыргызстаном по границе

Он отметил, что таджикская сторона ведет переговоры с Киргизией с 2002 года в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с руководством и активистами граничащего с Киргизией города Исфары заявил, что приграничные вопросы между государствами могут быть решены только посредством переговоров. Сообщает агентство Interfax.
"Другого пути нет. Правительство Таджикистана заинтересовано в скорейшем проведении переговоров по демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызской Республикой. Однако подчеркиваю, что решение погранично-территориальных вопросов, согласование государственной границы и ее демаркация являются очень сложным процессом и требуют много времени и усилий специалистов", - цитирует Рахмона его пресс-служба.
По его словам, Исфара имеет протяженную границу с Кыргызстаном и вносит важный вклад в укрепление дружеских и добрососедских отношений между народами двух стран.
"В этой связи хочу напомнить, что для жителей Исфары делимитация и демаркация государственной границы (...) является одним из ключевых вопросов", - отметил глава Таджикистана.
Он отметил, что таджикская сторона ведет переговоры с Киргизией с 2002 года в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами.
Рахмон вновь подтвердил, что Таджикистан является твердым сторонником переговоров для поиска взаимовыгодного решения имеющихся проблем с учетом национальных интересов обеих сторон.
Источник: vb.kg
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