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В Казахстане рассказали, на какие должности не могут претендовать родственники Токаева

Также согласно законодательству РК о противодействии коррупции к ним относятся близкие родственники супругов.

По словам министра юстиции Казахстана Каната Мусина родственники президента Касым-Жомарта Токаева не могут претендовать на должности:

- министра,

- заместители министра,

- глава государственных и квазигасударственных органов.

«Например, сестра, брат или дети президента не могут занимать руководящие должности в национальных компаниях «Самрук-Казына», «Байтерек», – сказал Мусин на брифинге в СЦК, передает Orda.kz.

Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка, бабушка, внуки. Также согласно законодательству РК о противодействии коррупции к ним относятся близкие родственники супругов.

Источник:  centralasia.media

           

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