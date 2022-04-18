В Казахстане рассказали, на какие должности не могут претендовать родственники Токаева

Также согласно законодательству РК о противодействии коррупции к ним относятся близкие родственники супругов.
По словам министра юстиции Казахстана Каната Мусина родственники президента Касым-Жомарта Токаева не могут претендовать на должности:
- министра,
- заместители министра,
- глава государственных и квазигасударственных органов.
«Например, сестра, брат или дети президента не могут занимать руководящие должности в национальных компаниях «Самрук-Казына», «Байтерек», – сказал Мусин на брифинге в СЦК, передает Orda.kz.
Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка, бабушка, внуки. Также согласно законодательству РК о противодействии коррупции к ним относятся близкие родственники супругов.
Источник: centralasia.media
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