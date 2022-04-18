Владимир Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией «и 10 лет»

При этом он призвал Запад нарастить поставки вооружения Киеву.
Украина способна сражаться с Российской Федерацией «и 10 лет». Об этом в воскресенье, 17 апреля, в интервью СNN заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути...Мы не можем отдать нашу территорию, но если мы должны найти какой-то диалог с Россией, если они способны на него, то мы готовы», — сказал Зеленский, комментируя ход переговоров с Москвой.
По его словам, переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума» и чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.
При этом он призвал Запад нарастить поставки вооружения Киеву.
Накануне Зеленский сообщил, что Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в Североатлантический альянс и вопрос статуса Крыма только после прекращения российской спецоперации.
По словам президента Украины, стороны расходятся в понимании шагов к обсуждению определенных вопросов. Москва в первую очередь хочет добиться принятия нейтрального статуса территорий, а затем будет отводить войска. Позиция Украины же диаметральная, добавил он.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!