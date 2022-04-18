Илья Резник сообщил о болезни Аллы Пугачевой

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль.

Российский поэт-песенник Илья Резник сообщил, что певица Алла Пугачева больна. Об этом сообщает издание BLITZ+.

Резник отметил, что исполнительница проходит лечение в Израиле.

"Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, - это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого", - подчеркнул поэт.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что артистка подыскивает детям школу на территории государства, в котором сейчас находится.



Источник: vb.kg