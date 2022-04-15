Украинские войска отбили 8 атак на Донбассе, - Генштаб ВС Украины

Украинские войска на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь российских атак.
Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 15 марта. Также сообщается, что ВСУ уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.
По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Белоруссии выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Сообщается, что на Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
«На Южнобугском направлении войска РФ пытаются провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Проводят разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов», - пишет Генштаб ВСУ.
Также, по информации Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях российские войска основные усилия сосредотачивают на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. «Однако успехов противник не имеет».
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!