Байден заявил о "геноциде" в Украине, Москва грозит ударить по Киеву. СМИ о главном

США заявили о выделении Украине очередной партии вооружений на общую сумму $800 млн.

"Русская служба Би-би-си", Meduza и другие издания коротко рассказали о том, что за последние сутки происходило в Украине, а также в мире - на фоне военных действий в этой стране.

Президент США Джо Байден назвал происходящее в Украине геноцидом, однако французский лидер Эммануэль Макрон от такой оценки воздержался – и при этом заявил о том, что украинский и российский народы являются "братскими".

Минобороны России обвинило украинские войска в диверсиях и попытках атаковать объекты в РФ - и пригрозило ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

США заявили о выделении Украине очередной партии вооружений на общую сумму $800 млн. В числе прочего Вашингтон пообещал направить Киеву бронетранспортеры, гаубицы и вертолеты Ми-17 (последние ранее предполагалось отправить в Афганистан).

В Киев с визитом прибыли президенты сразу четырех стран: Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским и посетили город Бородянка недалеко от украинской столицы, который был значительно разрушен во время российской оккупации.

В городе Буча, где после отступления армии РФ было обнаружено множество погибших мирных жителей, побывал прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан. Он заявил, что вся Украина стала местом преступления. О возможных военных преступлениях со стороны России также заявила ОБСЕ.

Россия заявила, что в Мариуполе в плен сдались больше тысячи украинских военных. В Украине эти сообщения опровергли и подчеркнули, что бои за город продолжаются.

Служба безопасности Украины заявила, что задержанный "кум Путина" Виктор Медведчук пытался бежать из страны в Москву через Приднестровье. Вывезти его якобы пыталась ФСБ.

Украинские власти заявили об ударе по ракетному крейсеру "Москва" - тому самому российскому военному кораблю, который, как утверждается, нецензурно послали украинские пограничники в начале войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил отказ Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и заявил, что сейчас не видит смысла в своей поездке в Украину.

Россия в ответ на санкции внесла в черный список 398 американских конгрессменов и 87 канадских сенаторов.

Власти острова Джерси заблокировали активы Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов. Это около половины его состояния.

Источник: Кактуз.кж