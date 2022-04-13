Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии посетят Киев

Науседа рассказал в Twitter, что лидеры четырех стран заявят «о политической поддержке и военной помощи» Украине.
Пресс-служба президента Польши Анджея Дуды сообщила, что он направился в Киев. Вместе с ним украинскую столицу посетят президенты Латвии Эгилс Левитс, президенты Литвы Гитанас Науседа и эстонский президент Алар Карис. Они проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Науседа рассказал в Twitter, что лидеры четырех стран заявят «о политической поддержке и военной помощи» Украине. Другие подробности запланированной встречи не приводятся.
Это первый визит лидеров европейских государств в Киев с начала российских военных действий, который проводится на Украине с 24 февраля. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также был готов поехать в Киев, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным.
Источник: centralasia.media
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