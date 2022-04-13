Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды вернул государству акции «Казахтелекома»

В государственную собственность возвращены 28,8% «Казахтелекома».

Ценные бумаги были переданы государству частной компанией Skyline Investment Company S.A. и ТОО «Alatau Capital Investment», подконтрольными бизнесмену и племяннику бывшего президента Кайрату Сатыбалды, по договору дарения, говорится на сайте премьер-министра Казахстана.

В тексте постановления правительства, представленном во вторник, говорится: «Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества «Казахтелеком», составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения».

Вместе с тем ТОО «Alatau Capital Investment» передает в республиканскую собственность 3,85% уставного капитала (413 312 простых акций) компании.

Как сообщает Власть.kz, почти четверть акций «Казахтелекома» перешла в собственности люксембургской компании Skyline Investment Company S.A. в 2018 году. Этот пакет был передан ей предыдущим держателем Александром Клебановым. Сделка была одобрена правительством, когда его возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Условия сделки публично не разглашались.

В феврале 2021 года из документов люксембургского бизнес реестра стало известно, что единственным учредителем Skyline Investment Company S.A. является Кайрат Сатыбалды. По данным финансовой отчетности за 2018 год, совокупные активы Skyline Investment Company S.A. превысили 87 млрд тенге (по курсу того времени около 266 млн долларов), убытки составили 21 млн тенге ($46 590).

13 марта 2022 года Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе «Казахтелекома» начались обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды на 2 месяца.

Источник: centralasia.media