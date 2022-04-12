Украинская разведка утверждает, что Россия планирует теракты на своей территории

Российские власти пока не комментировали эти заявления.

Украинская разведка утверждает, что Россия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить в них Украину. Об этом сообщается в Телеграм-канале издания Медуза.

По данным издания, начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, заявил, что российские спецслужбы готовят взрывы в жилых домах, школах и больницах в населенных пунктах России — а также «нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма».

«Вполне возможно, что эти теракты будут представлены как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости по отношению к гражданскому населению Украины», — цитирует Медуза Буданова.

Российские власти пока не комментировали эти заявления. А ответственность за убийства мирных жителей в Буче и ракетный удар по вокзалу в Краматорске они ранее уже возложили на украинских военных.

Тем временем, Россия ввела высокий уровень опасности терактов в граничащих с Украиной регионах. «Желтый» уровень террористической опасности ввели на 15 суток в пяти регионах. Люди должны будут носить с собой документы, а военные и полиция усилят патрулирование местности.

Как сообщает euronews.today, Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал людей к бдительности и заявил о «возможных провокациях в регионе из Украины».

По его словам, «желтый» – это второй уровень опасности по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый, и последний, критический — красный. В Курской области установят контрольные пункты наблюдения, в них будут находиться военные и полиция, усилят патрулирование населенных пунктов.

Источник: reporter.kg