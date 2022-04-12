Российская армия собирает войска у восточных границ Украины и усиливает ПВО в Мелитополе и Иловайске, - Генштаб ВС Украины

На Слобожанском направлении российские войска продолжают частичную блокировку города Харькова.
Российская армия пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 12 апреля.
Также по информации Генштаба:
На Волынском и Полесском направлениях войска РФ активных действий не предпринимали. Изменения в положении и действиях подразделений российской армии на указанных направлениях не зафиксированы.
На Сиверском направлении российские войска завершают передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжаются перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.
На Южнобугском направлении российские войска удерживают определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводят пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Войска РФ не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
На Слобожанском направлении российские войска продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм войска РФ ведут боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводят воздушную разведку для выявления позиций подразделений украинских войск и определения маршрутов их движения.
На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ ведут боевые действия и удерживают определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Продолжаются перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.
«Вероятно, в дальнейшем российские войска будут пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление на Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области», - сообщает Генштаб ВСУ.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки войск РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке, огневой поддержке сухопутных подразделений.
«На территории Донецкой и Луганской областей украинскими войсками за минувшие сутки отбиты 6 атак российских войск, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем противника», - говорится в сводке.
Кроме того, по данным Генштаба, группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 7 воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.
Источник: centralasia.media
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