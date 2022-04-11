Украина официально разорвала торговые отношения с Россией

Было принято очень важное решение.

Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией, сообщила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, это решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России минимум на $6 млрд, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля»,— сказала Свириденко по итогам заседания правительства.



Источник: centralasia.media