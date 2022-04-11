Минобороны России сообщило об ударе ракетами по штабу батальона «Днепр»

Удар был нанесен ракетами морского базирования.

В Днепропетровской области Украины в селе Звонецкое уничтожен штаб украинского батальона «Днепр» и место базирования его сил. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар был нанесен ракетами морского базирования. По данным Минобороны, в это место «на днях прибыло пополнение из иностранных наемников».

Российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, в том числе 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 3 склада горючего, 3 установки РСЗО, 49 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники, добавили в ведомстве. Средства ПВО сбили 8 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольхатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая и Веселое.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил представитель Минобороны РФ.

Источник: centralasia.media