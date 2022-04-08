Песков заявил о значительных потерях в ходе российских военных действий в Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военнослужащих в ходе «спецоперации» на Украине. Заявление прозвучало в интервью британскому телеканалу Sky News.
«У нас значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас», - сказал Песков.
При этом он отверг формулировку журналиста, назвавшего ход «спецоперации» «унижением для России». «Нет, это неправильное понимание того, что происходит», - сказал пресс-секретарь президента. Он указал, что отвод войск от Киева был не отступлением, а «жестом доброй воли».
По словам Пескова, власти России надеются, что «спецоперация» завершится «в ближайшие дни, в обозримом будущем» или закончится путем переговоров между делегациями Москвы и Киева. Возможность завершения операции дипломатическим путем зависит от украинской стороны и ее готовности пойти на условия Москвы, добавил представитель Кремля.
Минобороны России 25 марта сообщило, что за время проведения военных действий в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 человек получили ранения.
Ранее Минобороны РФ раскрывало потери среди российских военных только один раз — 2 марта. На тот момент сообщалось о гибели 498 человек и ранении 1597 военнослужащих.
Источник: centralasia.media
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