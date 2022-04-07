В России сообщили о срыве Украиной нового обмена пленными

Татьяна Москалькова во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил Украины, попавшими в плен.
Планировавшийся на 6 апреля обмен пленными не состоялся по вине украинской стороны, передает РБК со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.
«Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — сказал Мизинцев.
По его словам, изначально согласовывался список к обмену в количестве 251 военнослужащего, однако на последнем этапе он сократился до 38 человек. В результате Украина отвергла и его «без объяснения причин».
Татьяна Москалькова во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил Украины, попавшими в плен
Мизинцев сообщил, что Россия, в свою очередь, полностью подготовила передачу Украине 251 военного, в том числе доставила их в район для обмена.
«Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке», — сказал он. По словам Мизинцева, установлено, что к пленным российским военнослужащим применяют пытки, насилия и издевательства. Свидетельства об этом распространяется в Интернете и СМИ, однако «остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК», отметил он.
Мизинцев добавил, что Украина 1 апреля уведомила МИД Британии, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.
Россия обратилась к международным организациям с просьбой добиться от Киева обеспечения доступа представителей Красного Креста к военнопленным, чтобы установить условия содержания и провести медобследование, а отчетные документы передать российской стороне.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели обмен пленными военными по схеме «86 на 86». До этого сообщалось об обмене пленными «10 на 10» и еще двух обменах.
Источник: centralasia.media
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